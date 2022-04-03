هذا ما قاله لافروف لارسلان عن لبنان واوكرانيا

كتب رضوان الذيب في" الديار": على مدى ساعة كاملة ، شرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لرئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» طلال ارسلان والوفد المرافق، ألاسباب التي دفعت بلاده الى شن عمليتها العسكرية على اوكرانيا، كاشفا ان روسيا حاولت التواصل مع واشنطن لايجاد صيغة مقبولة للحل ورفضوا، عندها «تولينا» الردع»، حرصا على الشعب الاوكراني «الجار» وتجنبا لسقوط الضحايا، و خففنا عملياتنا العسكرية، وأعطينا مهلة لانجاح المفاوضات مجددا دون التراجع عن شروطنا، وهذه المهلة تنتهي يوم عيد النصر على الفاشية في ٩ أيار، واذا لم يتم التجاوب، ستأخذ الامور منحى آخر، وسنستأنف عملياتنا العسكرية الحاسمة وربما بشكل أشرس، مؤكدا ان العملية تسير وفق خطتنا المرسومة، ونملك زمام المبادرة، مكررا ان بلاده لم تلجأ الى» الردع «، الا بعد ان أسقطت واشنطن كل الحلول، واكد ان القوات الروسية قامت بآلاف المبادرات لانقاذ السكان وتأمين وصول المواد الغذائية وفتح ممرات، عطل معظمها الجيش الاوكراني .وأشاد لافروف امام ارسلان بمواقف الدول الخليجية المتفهمة للهواجس الروسية، وانتقد بشدة الموقف اللبناني وتحديدا تصاريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (سماه بالاسم)، كما دان بشدة تصريح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ومقاربته بين التدخل الروسي في اوكرانيا والغزو الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢. وعن الملف السوري أكد لافروف على وحدة الاراضي السورية وتقديم كل ما تريده دمشق، وأشاد بمواقف ارسلان الوطنية والقومية الثابتة الى جانب بلاده.