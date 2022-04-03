لبنان

هذا ما حصل ليلاً في الميناء!

Lebanon 24
03-04-2022 | 23:58
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اقدمت سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج ليلا على اطلاق الرصاص في الهواء بالقرب من مجمع المقاهي الكورنيش البحري في مدينة الميناء، لتفر بعدها الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24". 
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