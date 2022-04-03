هذا ما حصل ليلاً في الميناء!

اقدمت سيارة رباعية الدفع داكنة الزجاج ليلا على اطلاق الرصاص في الهواء بالقرب من مجمع المقاهي الكورنيش البحري في مدينة الميناء، لتفر بعدها الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".