لبنان

حادث على اوتستراد طرابلس بإتجاه بيروت... وزحمة السير خانقة!

Lebanon 24
04-04-2022 | 00:55
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أفادن مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على اوتستراد طرابلس بإتجاه بيروت في محلة البترون نتيجة انحراف سيارة عن مسارها واصطدامها بشجرة.
فيما توجهت فرق الاسعاف الى المكان.
 
ويشهد الاوتوستراد زحمة سير  خانقة في المحلة بسبب الحادث.
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