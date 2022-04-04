لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب... هذا ما ستقوم به كاريتاس

رأت رابطة كاريتاس لبنان ان من واجبها دعم الشباب الذين تتراوح اعمارههم بين 18 و 30 سنة، والذين يجهلون مصيرهم ومستقبلهم، وتخصصهم، وذلك عبر خلق فرص عمل مستدامة من خلال برنامج تدريبي يؤهل الشباب لممارسة مهنة تمكنهم من البقاء في وطنهم والعيش بكرامة.