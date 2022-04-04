لبنان

لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب... هذا ما ستقوم به كاريتاس

Lebanon 24
04-04-2022 | 01:05
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رأت رابطة كاريتاس لبنان ان من واجبها دعم  الشباب الذين تتراوح اعمارههم  بين 18 و 30 سنة، والذين يجهلون مصيرهم ومستقبلهم، وتخصصهم، وذلك عبر خلق فرص عمل مستدامة من خلال برنامج تدريبي يؤهل الشباب لممارسة مهنة تمكنهم من البقاء في وطنهم والعيش بكرامة.

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كاريتاس

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