وفاة إبنة الـ11 عاماً في حمام منزلها... هذا ما حصل معها!

توفيت الفتاة أ. ي. ر. 11عاما اختناقا داخل الحمام، وفق مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، فبعد دخول الفتاة للإستحمام ومرور بعض الوقت شعر اهلها بتأخرها، فقاموا بخلع الباب ليجدوها مرمية على الارض. وتبين انها اختنقت وسقطت على رأسها، فتوفت.