لبنان

وفاة إبنة الـ11 عاماً في حمام منزلها... هذا ما حصل معها!

Lebanon 24
04-04-2022 | 01:14
A-
A+
Doc-P-938519-637846568535730978.jpg
Doc-P-938519-637846568535730978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الفتاة أ. ي. ر. 11عاما اختناقا داخل الحمام، وفق مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، فبعد دخول الفتاة للإستحمام ومرور بعض الوقت شعر اهلها بتأخرها، فقاموا بخلع الباب ليجدوها مرمية على الارض. وتبين انها اختنقت وسقطت على رأسها، فتوفت.
 
 
مواضيع ذات صلة
تراجع كبير في عداد كورونا في لبنان.. و3 حالات وفاة
lebanon 24
04/04/2022 12:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام قدم الى المطران سويف واجب التعزية بوفاة المطران بوجودة
lebanon 24
04/04/2022 12:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
04/04/2022 12:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
lebanon 24
04/04/2022 12:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمام

وفاةـ

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2022-04-04
05:22 | 2022-04-04
05:13 | 2022-04-04
05:03 | 2022-04-04
05:00 | 2022-04-04
04:54 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website