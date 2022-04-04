الحرارة ستتخطى الـ 30 ورياح خماسينية آتية في هذا الموعد.. إليكم طقس الأيام المقبلة

تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط. كما يتأثر لبنان يوم الاربعاء برياح خماسينية تستمر حتى يوم الجمعة.

وأفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك ان إنخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة الإثنين والثلاثاء، ورياح قويّة دافئة على الجبال يوم الأربعاء والحرارة تتخطّى 30.

يستمرّ الطقس ربيعيّ مع إنخفاض بسيط على درجات الحرارة الإثنين لتعود وترتفع يوم الثلاثاء والأربعاء لِتُلامس وتتخطّى 30 ساحِلاً وجبلاً، و28 بِقاعاً.

تنشط الرياح خاصةً على الجبال الغربيّة لِتُسجّل هبّاتها يوم الأربعاء 70-80 كم في الساعة. وذلك سيؤدي حتماً لذوبان سريع للثلوج على الجبال وإرتفاع منسوب مياه الأنهار ، لذا يُرجى عدم الإقتراب من الأنهر.

الغُبار يبقى متواجدا في الأجواء مّما سيُبقي الرطوبة شبه معدومة ويزداد يوميّ الثلاثاء والأربعاء.

من جهته، قال الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان اسبوعا ربيعيا دافئا الى حار بانتظارنا.

وأضاف: "احذروا سرعة الرياح الخماسينية المغبرّة والدافئة الآتية من الصحراء الافريقية الكبرى والتي ستشتدّ في المناطق اللبنانية والسورية، تدريجياً يوم الاربعاء المقبل وستبلغ ذروتها خلال ساعات المساء وصباح الخميس 90-105كم في الساعة في المناطق الشمالية، و 70-85كم فوق الساحل والجبال الغربية وفي الجنوب، و 55-65كم في البقاع و 90-100كم في حمص وضواحيها.

طقس الأيام المقبلة:

اليوم الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب ال 60كم/س محملة بالغبار تسوء معه الرؤية.