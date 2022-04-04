فرص جديدة.. اللبنانيون يتوجهون للعمل في هذا البلد

يعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية خانقة دفعت العديد من أبنائه لاختيار الهجرة او العمل في بلدان أخرى ولاسيما في الدول العربية. وتشير المعطيات ان حركة اللبنانيين إلى العراق تضاعفت بشكل كبير ودخل أكثر من 20 ألف لبناني البلاد ما بين حزيران 2021 وشباط 2022.

ومن الملاحظ هجرة عشرات الأطباء اللبنانيين الذين يعملون حالياً في المستشفيات والمراكز الطبية في العراق، إضافة إلى استقرار عدد من الشركات اللبنانية هناك.

ويؤكد أحد الخبراء الاقتصاديين ان "هناك فرصا كبيرة للشركات اللبنانية في العراق لأن الشركات الأجنبية تتخوف من الاستثمار في هذا البلد بسبب الوضع الأمني القائم"، علما انه توجد في العراق حاليا أكثر من 410 شركات لبنانية تعمل في قطاعات التعليم والبناء والسياحة كالمطاعم والفنادق، أما في إقليم كردستان، فتوجد أكثر من 500 شركة لبنانية.