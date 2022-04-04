النفايات تتراكم في الشوارع.. وهذا ما قاله وزير البيئة

اشار وزير البيئة ناصر ياسين لصوت لبنان 100.5، الى ان تراكم النفايات في الشارع سببه أزمة مالية نقدية بين وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين الاموال للمتعهدين لدفعها للموظفين، متنمياً تأمين الاموال للعمال لان هذا من حقهم خصوصا واننا في شهر رمضان الكريم.واضاف:" نسعى ونتابع الموضوع مع مصرف لبنان ولكن لا جواب حتى الآن."