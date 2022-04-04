سليمان هارون يدق ناقوس الخطر: الواقع الصحي في البلاد صعب جدا ومأساوي

حذّر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث الى صوت كل لبنان، من ان الواقع الصحي في البلاد صعب جدا ومأساوي، اذ ان بعض المرضى عاجزون عن تامين الادوية، ويواجهون صعوبة في تسديد المستحقات.وعن الجهات الضامنة الرسمية، أشار هارون الى ان بعض هذه الجهات تسدد المستحقات على الأسعار القديمة كالضمان الاجتماعي، فيما أسعار الادوية ارتفعت اضعافاً، ووزارة الصحة عاجزة عن تأمين التّغطية، لذلك أصبح المواطن يتكبد هذه الفروقات.ولفت هارون الى التوصل الى اتفاق مع شركات التامين، بان تصبح اسعارها بالفريش دولار لتتمكن بالتالي من دفع مستحقات المستشفيات بالدولار ايضاً.وكشف هارون عن اتصالات دولية مع الجهات المانحة في محاولة لتامين استمرار المستشفيات، لعلهم يؤمنون على الأقل مادة المازوت التي أصبحت تكلفتها أكبر من تكلفة الأجور، لكنها احالتنا الى الحكومة والإصلاحات المطلوبة منها.