موظفو وموظفات مستشفى السان جورج - عجلتون يعلنون الإضراب المفتوح

أصدر موظفو مستشفى السان جورج عجلتون في عجلتون بيانًا أشاروا فيه إلى أنه "منذ سنوات والمستشفى يعاني من مشاكل مادية وفقدان في المستزمات والمعدات الطبية وبالرغم من ذالك ظل موظفو المستشفى يؤدون واجبهم الأخلاقي والإنساني بكل تفاني وإخلاص."وأوضحوا أنه "بعد تردي الأوضاع الإقتصادية في لبنان وأزمة غلاء المحروقات، بات من المستحيل على الموظفين الذين يتقادون رواتبهم على سعر صرف ١٥٠٠ أن يستمروا بمزاولة عملهم خصوصًا وأن رواتبهم إما متأخرة وإما عالقة في المصارف."ولفتوا إلى أنه "طلب منا أن ننتظر حتى الأول من نيسان حيث ستأتي إدارة جديدة و ستتحسن الأوضاع، لكن ذلك لم يحصل."وأعلن الموظفون "إنطلاق إضراب مفتوح وتوقف عن العمل إلى حين تحسين أوضاعنا التي نعني فيها قبض الرواتب المكسورة فحسب، بل زودة على الرواتب و على بدل النقل تتيح لنا العيش الكريم."وقالوا: "نعتذر من مرضانا الذين اعتادوا على تفانينا بخدمتهم ولكننا مجبرين على اتخاذ هذه التدابير حفاظًا على عائلاتنا وعلى هذا الصرح الإستشفائي الوحيد في منطقة أعالي كسروان."