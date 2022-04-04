لبنان

مصرف يقفل أبوابه بفرعي التل وعزمي... ما السبب؟

Lebanon 24
04-04-2022 | 03:02
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تفاجأ زبائن أحد المصارف صباح اليوم، بإغلاق فرع التل وعزمي ابوابه بسبب عطل تقني طارئ، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وقد علقت اوراق على ابواب الفروع المغلقة تطلب من الزبائن التوجه الى فروع اخرى لتلبية خدماتهم.
 
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