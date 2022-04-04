طرابلسي يتحدث عن جريمة بحق الانسان والوطن.. ماذا يقصد؟

قال النائب ادغار طرابلسي عبر "تويتر" إن " الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن. اهمالها واهمال أهلها يعرضها لخطر الاقفال. هذه جريمة بحق الانسان والوطن. أدعوا للتضامن مع الجامعة اللبنانية، وادعوا مجلس الوزراء انصافها".

الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن.

اهمالها واهمال أهلها يعرضها لخطر الاقفال.

هذه جريمة بحق الانسان والوطن.

أدعوا للتضامن مع الجامعة اللبنانية، وادعوا مجلس الوزراء انصافها.#أنقذوا_الجامعة_اللبنانية @LebaneseUni pic.twitter.com/DIbJQkbsdp — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) April 4, 2022