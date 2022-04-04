لبنان

كلاس لشابات لبنان وشبابه: انتخبوا لا تقترعوا

Lebanon 24
04-04-2022 | 03:19
A-
A+
Doc-P-938569-637846646026676630.jpg
Doc-P-938569-637846646026676630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس كلمة الى الشابات والشباب في لبنان لمناسبة الاستحقاق الانتخابي، جاء فيها:
 
"بعد انتهاء مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والبدء الفعلي بعملية الاستحقاق النيابي، أتوجه الى شابات لبنان وشبابه، داعيا إياهم إلى ممارسة حقهم الدستوري  وواجبهم الوطني، والتوجه الى صندوق الانتخاب واختيار من يرونه مستحقا لثقتهم، قادرا ان يحمل همومهم ويكون على قدر المسؤولية الوطنية التي تستوجبها هذه المرحلة المصيرية من حياة الوطن.
  
إن الشباب اللبناني مسؤول عن صناعة القرار المستقبلي للبنان من خلال حسن اختياره الحر لممثليه في الندوة النيابية، التي تلقى عليهم مهمات التشريع والرقابة وبناء الدولة الحديثة ووضع استراتيجيات واضحة وعلمية للنهوض الاقتصادي واستعادة التوازن الوطني، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
 
يا شابات لبنان وشبابه، صناديق الانتخاب تنتظر خياراتكم الصريحة ومواقفكم الجريئة، فعلوا ضمائركم وكونوا على قدر ثقة الوطن بكم. دعوتي للشابات والشباب: انتخبوا لا تقترعوا.  انتخبوا، لا تقترعوا، لا تصوتوا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2022-04-04
05:22 | 2022-04-04
05:13 | 2022-04-04
05:03 | 2022-04-04
05:00 | 2022-04-04
04:54 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website