ما جديد أزمة القمح في لبنان؟

أكد رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنـان طوني سيف أن "لا خوف من إنقطاع القمح أو الطحين، وكمية القمح تكفي لفترة شهر".

ولفت سيف إلى أن "هناك باخرة دخلت الى لبنان لم يدفع ثمنها، موجودة في اهراءات بعض المطاحن حيث يتم فحصها للتأكد من جودتها، وهناك بواخر في طريقها وهي تحتوي بين 40 و 45 الف طن".وقال سيف في حديث لاذاعة صوت لبنان إن "على مصرف لبنان أن يقوم بتحويل الأموال المطلوبة لشحنات القمح"، مشيرًا إلى أن "وزير الاقتصاد يصطدم دائما مع حاكم مصرف لبنان في موضوع تحويل الأموال عند إتخاذ اي قرار فعّال.وذكر سيف أن "وزن وسعر ربطة الخبز محدد من قبل وزارة الاقتصاد وعلى الأفران التقيد بها"، لافتا إلى أنه "يجب ان تكون هناك آلية وخطة بديلة في حال رفع الدعم عن ربطة الخبز التي قد يصل سعرها الى 30 الف ليرة".