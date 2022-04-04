لبنان

يروّج العملة المزيّفة في مناطق عدّة.. وشعبة المعلومات بالمرصاد

Lebanon 24
04-04-2022 | 03:31
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

   في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية تمكّنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية شخص يقوم بترويج العملة المزيّفة في محافظة جبل لبنان وهو المدعو:

 م. م. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم عدم نقل أوراق ثبوتية.
  بتاريخ 30-03-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينًا محكما في محلة الدكوانة، نتج عنه توقيفه على متن دراجة آلية لون أبيض (تبين أنها مسروقة). وبتفتيشه والدراجة تم ضبط مبلغ /1000/ دولار أميركي مزيّف، وهاتف خلوي. بالتحقيق معه، اعترف أنه ينشط في مجال ترويج العملة المزيّفة على متن دراجته المضبوطة، وأنه ينشط في مختلف مناطق المتن وبيروت. كما اعترف بأنه أقدم على بيع مبلغ /700/ دولار أميركي مزيّف إلى أحد العمال من التابعية البنغلادشية والذي يعمل داخل ميني ماركت في محلة جسر الباشا.

   تم استدعاء العامل، وباستماع إفادته صرّح بأن (م. م.) أقدم على بيعه المبلغ المذكور بطريقة احتيالية وحسب سعر صرف السوق السوداء، حيث تم ضبط المبلغ وترك البنغلادشي.

   أجري المقتضى القانوني بحق المروّج وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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