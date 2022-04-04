لبنان

مجموعة "ثورية" تنسحب من الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2022 | 04:15
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أعلنت مجموعة "لِـحقي" سحب مرشحيها من دوائر بعلبك، بيروت الثانية والشوف - عاليه، وذلك بسبب الكثير من التجاوزات التي حصلت خلال عمليات تشكيل اللوائح في تلك الدوائر الانتخابية.
وقالت مصادر في المجموعة لـ"لبنان24" إنّ "ما تبين هو أن هناك اسلوباً من المحاصصة قد تبين لدى عرابي اللوائح، إذ جرى استبعاد مختلف الشخصيات التي شاركت في حراك 17 تشرين، الأمر الذي يكشف عن نمط اقصائي وخدمة للوائح التي تشكلها السلطة". 
واعتبرت المصادر أن هذا الأمر ساهم في ضربِ آمال الناس الذين كانوا يراهنون على لوائح التغيير، مشيرة إلى أن هذا التعاطي سيدفع الكثير من الناس إلى التعامل مع لوائح المجتمع المدني بإطار المحاسبة القوية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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