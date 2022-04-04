لبنان

تسجيل لائحة "القرار الوطني المستقل" في دائرة البقاع 2... من تضم؟

Lebanon 24
04-04-2022 | 03:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسجيل لائحة "القرار الوطني المستقل" في دائرة البقاع الثانية. وتضم اللائحة:
-علي ابو ياسين: سني
-محمد القرعاوي: سني
-وائل ابو فاعور: درزي
-غسان السكاف: أورتوذوكسي
-جهاد زرزور: ماروني
-عباس عيدي: شيعي
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