22
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجماعة الإسلامية في صيدا سحبت مرشحها بسام حمود
Lebanon 24
04-04-2022
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت "الجماعة الاسلامية" في بيان، أن "لا شك في أن إعادة تشكيل السلطة هي البداية الطبيعية في مسيرة الإصلاح والتنمية، وإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، يشارك فيها المواطنون بعيداً عن التأثيرات المادية أو التعبئة الطائفية والمذهبية أو التهويلات المناطقية، التي لطالما تعودنا عليها عند كل استحقاق، وقد دفع اللبنانيون ثمنها هذا الإنهيار التاريخي في كل الإتجاهات وعلى الصعد كافة".
أضاف البيان: "غير أن قانون الإنتخابات الحالي الذي فُصّل على قياس زعامات وأحزاب، هدفت من خلاله إلى تكريس وجودها واستمرار فسادها، شوّه القيمة الحقيقية للنظام النسبي، وحرم المواطن من حقه في التعبير عن رأيه بعيداً عن قيود مفتعلة ظاهرها مقتضيات العيش المشترك، وباطنها حسابات فئوية سلطوية بغيضة تحرم الناخب من حرية التعبير وحرية إنتخاب من يراه مناسباً لتمثيله وصياغة مستقبله ومستقبل أبنائه".
وختم: "إن الجماعة الإسلامية في صيدا، إنطلاقاً من موقعها المسؤول ودورها الرائد والتاريخي في المدينة قامت خلال الفترة الأخيرة بلقاء معظم القوى السياسية والمستقلة، وعكفت على دراسة كل الخيارات المتاحة لخوض هذه الإنتخابات بشكل مباشر. إلا أنه إنطلاقاً ممّا تقدم، وبناء على القناعة الراسخة لدى الجماعة بأن الموقع النيابي وسيلة وليس غاية، وتكليف لا تشريف، ولأننا نرفض الإملاءات وفي الوقت عينه منسجمون مع أنفسنا ومع أبناء مدينتنا ونقدم المصلحة العامة للمدينة على المصلحة الحزبية الضيقة، ولأننا نؤمن بأن أبناء صيدا يقرأون بشكل صحيح الماضي البعيد والقريب وتقلبات الأوضاع والمواقف السياسية، ولأننا حريصون على وحدة مدينتنا وموقعها وتاريخها، ولأننا مع مشروع تغييرٍ حقيقي لا نرى له فرصة فعلية في هذه الإنتخابات في صيدا. فقد قررت الجماعة سحب مرشحها الدكتور بسام حمود من هذا السباق الإنتخابي وتقييم إمكان توجيه أبنائها وجمهورها لإختيار من نراه خياراً ممكناً في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن."
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
Lebanon 24
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
07:32 | 2022-04-03
03/04/2022 07:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟
13:02 | 2022-04-03
03/04/2022 01:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الزفاف الضخم.. الفنان اللبناني الشهير برفقة عروسه الجميلة "آية" في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بعد الزفاف الضخم.. الفنان اللبناني الشهير برفقة عروسه الجميلة "آية" في شهر العسل (صور)
08:40 | 2022-04-03
03/04/2022 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من الإعلامية نيكول الحجل بشأن ملف الطبيب ريشار خراط.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
ردّ من الإعلامية نيكول الحجل بشأن ملف الطبيب ريشار خراط.. ماذا قالت؟
14:35 | 2022-04-03
03/04/2022 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة.. شاهد الفرق بين كمية الثلوج التي تغطي جبال لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة
Lebanon 24
صور مذهلة.. شاهد الفرق بين كمية الثلوج التي تغطي جبال لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة
08:20 | 2022-04-03
03/04/2022 08:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:29 | 2022-04-04
بالأسماء.. تسجيل لائحة انتخابيّة تواجه "الثنائي الشيعي" في بعلبك - الهرمل
05:22 | 2022-04-04
بلدية الغبيري باشرت رفع النفايات ضمن شوارع الضاحية الجنوبية
05:13 | 2022-04-04
سوء في الرؤية وغبار في الاجواء.. تفاصيل عن حالة الطقس وتحذير للبنانيين
05:03 | 2022-04-04
أمل أبو زيد خارج "التيار"؟
05:00 | 2022-04-04
هل قفز سيد بكركي فوق تطبيق إصلاحات الطائف؟
04:54 | 2022-04-04
المكاري استقبل وفد "رابطة خريجي كلية الاعلام... ماجد: الوزير يسعى لتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
04/04/2022 12:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
04/04/2022 12:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
04/04/2022 12:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact