لبنان

تسجيل لائحة " نحو المواطنة "عن دائرة الشمال الأولى - عكار (صورة)

Lebanon 24
04-04-2022 | 04:42
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 تم تسجيل لائحة  عن دائرة الشمال الأولى - عكار رسميا تحت إسم " نحو المواطنة " وحملت الرقم 4، واختارت اللون الكحلي ، وهي لائحة غير مكتملة مؤلفة من 6 مرشحين وهم : 

عن المقعد السني : 
الدكتور أحمد مصطفى 
 غيث حمود
 رولا المراد 

عن المقعد الأرثوذكسي :
الدكتور ميشال طعوم 
 نزيه ابراهيم

عن المقعد الماروني:
 رالف ضاهر
 
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