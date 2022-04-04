تسجيل لائحة " نحو المواطنة "عن دائرة الشمال الأولى - عكار (صورة)

تم تسجيل لائحة عن دائرة الشمال الأولى - عكار رسميا تحت إسم " نحو المواطنة " وحملت الرقم 4، واختارت اللون الكحلي ، وهي لائحة غير مكتملة مؤلفة من 6 مرشحين وهم :عن المقعد السني :الدكتور أحمد مصطفىغيث حمودرولا المرادعن المقعد الأرثوذكسي :الدكتور ميشال طعومنزيه ابراهيمعن المقعد الماروني:رالف ضاهر