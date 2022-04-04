لبنان

المكاري استقبل وفد "رابطة خريجي كلية الاعلام... ماجد: الوزير يسعى لتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان

Lebanon 24
04-04-2022 | 04:54
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدا من رابطة خريجي كلية الاعلام برئاسة خضر ماجد الذي قال بعد اللقاء : "تشرفنا بزيارة الوزير المكاري وعرضنا معه الوضع الاعلامي في البلد لا سيما الاعلام العام وخطط الوزير في الوقت الضيق للحكومة بخاصة موضوع تلفزيون لبنان الذي يسعى معالي الوزير جاهدا لتعيين مجلس ادارة جديد ينهض بهذا التلفزيون الوطني العريق".
أضاف:" كما أطلعنا الوزير على خطة عمل رابطة خريجي الاعلام، وهي بمثابة خطة وطنية اعلامية". وشدد ماجد على "ضرورة ان يأخذ قانون الاعلام الموجود في مجلس النواب مجراه الطبيعي بعد اجراء بعض التعديلات عليه اضافة الى التقديمات الاجتماعية للاعلاميين من ضمان وتعويض نهاية الخدمة وصندوق التعاضد".
ولفت ماجد الى "ان الوزير المكاري كان متجاوبا"، وكشف عن "سعيه لجمع مختلف الوسائل والمؤسسات الاعلامية لوضع خطة عمل مشتركة، سيما في ما يخص الانتخابات النيابية المرتقبة كي يكون هناك موقف شبه موحد لهذه الوسائل لجهة التضامن الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والمؤسساتية".
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