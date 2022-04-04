لبنان

سوء في الرؤية وغبار في الاجواء.. تفاصيل عن حالة الطقس وتحذير للبنانيين

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:13
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء ، حيث يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.
( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و24 درجة) 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء:  طقس مغبر نتيجة اشتداد في سرعة الرياح المحملة بالغبار والتي تصل سرعتها لحدود 80 كم/س أحيانا تؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، لذا يحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية، وتبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل وعودة الحرارة الى الإنخفاض وبشكل ملحوظ مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب على مستويات منخفضة، تعود الحرارة الى الإرتفاع وبشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع نشاط بسرعة الرياح والتي تكون محملة بالغبار، مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 30 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بدءا من الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 40 و 75%
- حال البحر:  هادئ، حرارة سطح الماء:   19 درجة.
- الضغط الجوي:  765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  6,21
- ساعة غروب الشمس: 19,01
المصدر: الوكالة الوطنية
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