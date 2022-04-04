بلدية الغبيري باشرت رفع النفايات ضمن شوارع الضاحية الجنوبية

باشرت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري "رفع النفايات عن الطرق الرئيسية والداخلية ومن الاحياء بعد تراكم النفايات ضمن شوارع الضاحية الجنوبية لاسيما في منطقة الغبيري منذ 3 ايام، وتحولها الى ازمة وذلك بسبب اضراب عمال متعهد رفع النفايات في شركة "سيتي بلو" لعدم قبض رواتبهم عن شهر اذار 2022".واعتبرت بلدية الغبيري في بيان، ان" هذا الاضراب يأتي في جو اقتصادي ضاغط على البلديات، لاسيما وان الدولة اللبنانية لم تسدد المستحقات المتوجبة عليها من حقوق البلديات".وأكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل أنه "لن نرضى بإبقاء الوضع على حاله وبقاء أزمات متتالية بموضوع النفايات، وقد تلجأ البلديات الى خطوات تصعيدية لرفع الضرر والأذى عن المواطنين، لاسيما ونحن على ابواب فصل الصيف مما يهدد السلامة العامة وصحة المواطنين".