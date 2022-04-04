لبنان

بلدية الغبيري باشرت رفع النفايات ضمن شوارع الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:22
A-
A+
Doc-P-938617-637846717156595986.png
Doc-P-938617-637846717156595986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باشرت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري "رفع النفايات عن الطرق الرئيسية والداخلية ومن الاحياء بعد تراكم النفايات ضمن شوارع الضاحية الجنوبية لاسيما في منطقة الغبيري منذ 3 ايام، وتحولها الى ازمة وذلك بسبب اضراب عمال متعهد رفع النفايات في شركة "سيتي بلو" لعدم قبض رواتبهم عن شهر اذار 2022".

واعتبرت بلدية الغبيري في بيان، ان" هذا الاضراب يأتي في جو اقتصادي ضاغط على البلديات، لاسيما وان الدولة اللبنانية لم تسدد المستحقات المتوجبة عليها من حقوق البلديات".

وأكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل أنه "لن نرضى بإبقاء الوضع على حاله وبقاء أزمات متتالية بموضوع النفايات، وقد تلجأ البلديات الى خطوات تصعيدية لرفع الضرر والأذى عن المواطنين، لاسيما ونحن على ابواب فصل الصيف مما يهدد السلامة العامة وصحة المواطنين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-04-04
06:00 | 2022-04-04
08:16 | 2022-04-04
08:13 | 2022-04-04
07:50 | 2022-04-04
07:35 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website