بالأسماء.. تسجيل لائحة انتخابيّة تواجه "الثنائي الشيعي" في بعلبك - الهرمل

سُجلت، اليوم الإثنين، في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، لائحة "مستقلون ضد الفساد"، وذلك لخوض الانتخابات ضمن دائرة البقاع 3 / بعلبك - الهرمل.

ويبلغ عدد أعضاء اللائحة 9 وهم:

1- هاني علي شمص (المقعد الشيعي)

2- عماد أحمد ناصر الدين (المقعد الشيعي)

3- حسن توفيق مظلوم (المقعد الشيعي)

4- حسين علي درويش (المقعد الشيعي)

5- السيد أحمد السيد محمد شكر (المقعد الشيعي)

6- علي عمران عبد الحميد (المقعد السني)

7- أحمد شحادة كرنبي (المقعد السني)

8- شوقي طنوس الفخري (المقعد الماروني)

9- عبدالله فرج عماد (المقعد الكاثوليكي).

يُشار إلى أن هذه اللائحة انخرطت في المعركة ضدّ اللائحة التي يقودها "الثنائي الشيعي" في بعلبك - الهرمل.