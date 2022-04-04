لبنان

بالأسماء.. تسجيل لائحة انتخابيّة تواجه "الثنائي الشيعي" في بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
04-04-2022 | 05:29
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سُجلت، اليوم الإثنين، في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، لائحة "مستقلون ضد الفساد"، وذلك لخوض الانتخابات ضمن دائرة البقاع 3 / بعلبك - الهرمل.
 
ويبلغ عدد أعضاء اللائحة 9 وهم: 
 
1- هاني علي شمص (المقعد الشيعي)
2- عماد أحمد ناصر الدين (المقعد الشيعي)
3- حسن توفيق مظلوم (المقعد الشيعي)
4- حسين علي درويش (المقعد الشيعي)
5- السيد أحمد السيد محمد شكر (المقعد الشيعي)
6- علي عمران عبد الحميد (المقعد السني)
7- أحمد شحادة كرنبي (المقعد السني)
8- شوقي طنوس الفخري (المقعد الماروني)
9- عبدالله فرج عماد (المقعد الكاثوليكي). 
 
يُشار إلى أن هذه اللائحة انخرطت في المعركة ضدّ اللائحة التي يقودها "الثنائي الشيعي" في بعلبك - الهرمل.
 
 
 
 
 
 
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