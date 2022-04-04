القوال زارت وزير الصحة: لقرار يسمح بتزويد المركز الصحي في نقابة محامي طرابلس بأدوية الأمراض المزمنة

زارت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، برفقة مفوض قصر العدل في طرابلس الأستاذ مروان ضاهر والمكلف متابعة شؤون المركز الصحي في النقابة عبد الناصر المصري، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في مكتبه في الوزارة، في حضور مدير مكتب الوزير عمر الكوش.وأفاد بيان للنقابة "ان النقيبة القوال عرضت واقع المركز الصحي وحاجته لأدوية الامراض المزمنة"، مشددة على ضرورة تحويله إلى مركز للرعاية الصحية الأولية، شاكرة لمعاليه تجاوبه ودعمه.وأبدى معالي الوزير تجاوبه الكامل مع طلب النقيبة الذي يخدم سياسة الوزارة في تعميم مراكز الرعاية.كما طالبت النقيبة القوال بإصدار قرار إستثنائي يسمح بتزويد المركز بأدوية الأمراض المزمنة، وقد سجل الطلبان في قلم الوزارة بمسعى من الأستاذ الكوش".