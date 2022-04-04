لبنان

جلسة عادية لمجلس الوزراء الأربعاء في السراي الحكوميّ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2022 | 06:32
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة 12 ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي الكبير.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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