بالأسماء.. تسجبل لائحة "صوتك ثورة" في الشوف - عاليه

سُجلت، اليوم الإثنين، في وزارة الداخلية، لائحة "صوتك ثورة" التي تخوض المعركة الانتخابية في دائرة الشوف - عاليه.

وتضمّ اللائحة الشخصيات التالية أسماؤهم:

محمد سامي الحجار (المقعد السني)

سمير العاكوم (المقعد السني)

رائد عبد الخالق (المقعد الدرزي)

عماد الحاج (المقعد الماروني)

ميشال أبو سليمان (المقعد الماروني)

جمال مرهج (المقعد الماروني)

جهاد ذبيان (المقعد الدرزي)

غابي القزي (المقعد الماروني)

وسيم حيدر (المقعد الدرزي)

معضاد أبو علي (المقعد الدرزي)