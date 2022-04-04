لبنان

الجماعة الاسلامية تسحب مرشحها.. الظروف لم تساعدنا على تشكيل لائحة

Lebanon 24
04-04-2022 | 06:56
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اعلنت الجماعة الاسلامية في عكار في بيان سحب مرشحها للانتخابات النيابية في دائرة الشمال الاولى (عكار) محمد هوشر.
وقالت: "نظرا للظروف التي مرت بها عملية تشكيل اللوائح للانتخابات النيابية 2022 والتي لم تساعدنا على تشكيل لائحة او التحالف مع آخرين لذلك نعلن عدم الاستمرار في عملية ترشيح الاخ محمد هوشر، واتخاذ القرار المناسب لاحقا بشأن عملية التصويت ودعم من هم أهل للدفاع عن قيم ومصالح اهلنا في عكار". 

وتابع البيان: "كنا وما زلنا وسنبقى إلى جانب اهلنا في عكار الابية، نشكر جميع من وقف إلى جانبنا من هيئات وأفراد، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد وان يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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