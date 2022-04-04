دريان استقبل وفدا من جمعية الإرشاد والإصلاح واطلع على نشاطاتها

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة جمال محيو وقدم له التهاني بشهر رمضان المبارك، واطلعه على نشاطات الجمعية الدينية والخيرية والاجتماعية والإنسانية، والمشاريع التي تقوم بها لمساعدة المحتاجين.كما جرى البحث في البرامج التي تنفذها الجمعية لتوعية الجيل الناشئ لجهة المحافظة على الأخلاق وتعزيز وحدة الأسرة وسلامة المجتمع المسلم.