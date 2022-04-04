قطع المياه عن هذه المناطق ابتداءً من المساء وحتى الغد.. اليكم التفاصيل

اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، انها "ستقوم بقطع المياه عن خط 700 شبروح نبع العسل لإجراء إصلاحات طارئة منذ الساعة السادسة مساء اليوم الواقع في ٤/٤/٢٠٢٢ حتى مساء الثلاثاء الواقع ٥/٤/٢٠٢٢ حتى السادسة مساء . حيث ستتأثر معظم مناطق كسروان والمتن العالي بهذا التدبير مع كامل الاعتذار".