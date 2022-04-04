لبنان

قطع المياه عن هذه المناطق ابتداءً من المساء وحتى الغد.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-04-2022 | 07:13
A-
A+
Doc-P-938670-637846784852926088.jpg
Doc-P-938670-637846784852926088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، انها "ستقوم بقطع المياه عن خط 700 شبروح نبع العسل لإجراء إصلاحات طارئة منذ الساعة السادسة مساء اليوم الواقع في ٤/٤/٢٠٢٢ حتى مساء الثلاثاء الواقع ٥/٤/٢٠٢٢ حتى السادسة مساء . حيث ستتأثر معظم مناطق كسروان والمتن العالي بهذا التدبير مع كامل الاعتذار".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:22 | 2022-04-04
06:00 | 2022-04-04
08:16 | 2022-04-04
08:13 | 2022-04-04
07:50 | 2022-04-04
07:35 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website