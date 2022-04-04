لبنان

تسجيل لائحة "النهوض لعكار" في الشمال الاولى

Lebanon 24
04-04-2022 | 07:10
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تم تسجيل لائحة "النهوض لعكار" في دائرة الشمال الاولى في عكار رسمياً في دائرة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات والمؤلفة من السادة:
١_المقاعد السنية الثلاث
_المحامي الاستاذ وسيم المرعبي
_اللواء الركن المتقاعد سعدالله الحمد
_محمود حدارة
٢_المقعدين الارثوذكسيين
_المحامي الاستاذ هشام شبيب
_الدكتور نافذ الوراق
٣_ المقعد الماروني
_مطانيوس الخوري
٤_المقعد العلوي
_محسن الحسين.
 
 
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