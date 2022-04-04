تسجيل لائحة "النهوض لعكار" في الشمال الاولى

تم تسجيل لائحة "النهوض لعكار" في دائرة الشمال الاولى في عكار رسمياً في دائرة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات والمؤلفة من السادة:١_المقاعد السنية الثلاث_المحامي الاستاذ وسيم المرعبي_اللواء الركن المتقاعد سعدالله الحمد_محمود حدارة٢_المقعدين الارثوذكسيين_المحامي الاستاذ هشام شبيب_الدكتور نافذ الوراق٣_ المقعد الماروني_مطانيوس الخوري٤_المقعد العلوي_محسن الحسين.