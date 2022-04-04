لبنان

4322 خدمة للدفاع المدني - الهيئة خلال الاسبوع الفائت

Lebanon 24
04-04-2022 | 07:50
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة  في بيان اليوم  أن "مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة  نفذت 4322 خدمة ومهمة مختلفة من صباح يوم الإثنين 28 اذار حتى مساء يوم الأحد 3 نيسان 2022". 
  
يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني -الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 18747 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2923 متوفى بالفيروس من أصل 10315 في لبنان.   
وشملت الحملة 4745 إجراء تعقيم منذ بداية عام 2021، شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 48693 مهمة توعوية وإرشادية و 177449 مهمة تدخل إسعافي منزلي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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