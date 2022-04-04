لبنان

إمام في إفتتاح معرض الكتاب الـ29 في طرابلس: يؤكد الاهمية في نهضة المجتمعات

Lebanon 24
04-04-2022 | 08:16
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 افتتحت مكتبة الإيمان في معرض الكتاب التاسع والعشرين في مبنى النيني ساحة عبد الحميد كرامي النور، برعاية دار الفتوى وبلدية طرابلس، وفي حضور القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وشخصيات سياسية وتربوية وثقافية واجتماعية. 
 
وتحدث المفتي إمام، فقال :"هذا المعرض يؤكد أهمية الكتاب في نهضة المجتمعات، هذا المعرض عمره عشرات السنين لكن توقف لفترة في ظروف استثنائية مرت بها المدينة، واليوم يستأنف نشاطه بخطوة شجاعة وجريئة من الحاج محمود واخوانه من آل شوك ومن معهم في هذا المضمار من دور نشر. انها خطوة تأتي وسط ظروف معاكسة وكأنه يسبح عكس التيار، بارك الله فيكم وبجهودكم جميعا". 
 
يمق 
بدوره، تحدث الدكتور يمق، فقال :"أبدأ كلمتي ببيت شعر للشاعر المتنبي حيث قال "أعز في الدنى سرج سابح / وخير جليس في الزمان كتاب". من يقدم على خطوة إطلاق معرض الكتاب في ظروف صعبة، كالتي نمر فيها، ويخاطر بالكثير من الأموال، فهو شجاع وجريء وجبار لإرساء دعائم العلم والمعرفة وتعزيز دور طرابلس الثقافي والتربوي الذي طالما اشتهرت به طرابلس كمدينة للعلم والعلماء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على على حب الأخوة شوك لطرابلس واهلها، فالمعروف عن مكتبة الإيمان انها تقيم معرض الكتاب منذ عقود، رحم الله مؤسس المكتبة الاخ والصديق محمد شوك، كان يصر على إقامة المعرض رغم ظروف الحرب الأهلية وكان يقول ستبقى طرابلس مدينة العلم والعلماء، مدينة القراءة والثقافة والتربية والكتاب". 
 
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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