المكاري استقبل وفد نقابة العاملين في المرئي والمسموع.. بحث في شؤون المهنة

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، وفدا من نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع برئاسة رندلى جبور، وتم البحث في الشؤون الاعلامية لا سيما ما يتعلق منها بالاعلام المرئي والمسموع.بعد اللقاء، صرحت جبور: "بعد انتخاب مجلس نقابة جديد لنقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، وبعد تعيين معالي الوزير زياد المكاري وزيرا للاعلام، كان من الواجب ان نزور معالي الوزير في وزارة الاعلام ونتداول في كل الشؤون الاعلامية المشتركة بين النقابة والوزارة".أضافت: "وضعنا بين يدي معالي الوزير مذكرة تتضمن نقاطا عديدة منها قانون الاعلام العصري ومظلة واحدة وهيئة ناظمة ترعى عمل القطاع، وايضا الشؤون الاجتماعية والخدماتية والصحية للعاملين في التلفزيونات والاذاعات في لبنان، بالاضافة الى امور عدة ابرزها اخلاقيات المهنة، رفض خطاب الكراهية والذهاب الى لغة الحوار وتطوير المصطلحات وما الى ذلك".وتابعت: "تباحثنا ايضا، في كيفية التعاون خلال المرحلة الانتخابية بين الإعلاميين ووسائل الاعلام ووزارة الاعلام والمعنيين بتنظيم العملية الانتخابية، لتسهيل امور الاعلاميين اثناء تغطيتها ومتابعتها من دون اي اشكالات، بالتعاون مع كل المعنيين بالتنظيم. وكذلك تباحثنا في بعض الشؤون والشجون الوطنية".