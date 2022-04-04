الابيض يعرض لواقع كورونا.. هذا ما قاله عن اجراءات السفر والجرعة الرابعة والمدارس

وتطرق وزير الصحة الى وضع كورونا، موضحا أن هناك "انخفاضا في عدد الإصابات في لبنان حيث انخفضت نسبة الإيجابية في الفحوص إلى حوالى خمسة في المئة بعدما بلغت في مرحلة معينة عشرين في المئة. كما أن نسبة إشغال المستشفيات التي وصلت إلى حوالى ثمانين في المئة باتت الآن بحدود عشرة في المئة".وأشار الى أن "فحوصات أجرتها منظمة الصحة العالمية في لبنان أظهرت أن نسبة المناعة الموجودة عند المواطنين والمقيمين تفوق 80 في المئة"، لافتا إلى أن "هذه النسبة جيدة وقد نتجت عن إصابة سابقة أو الحصول على اللقاح"، مشيرا في المقابل إلى أن "هذه المناعة قد ينساها الجسم خصوصا عند الكبار في العمر أو من لديهم مشاكل صحية، لذلك لن تكون دائمة".وأوضح أن "نسبة اللقاح تبلغ تقريبا 42 في المئة، كما تراجع عدد الناس الذين يأتون لتناول اللقاح وهذا الأمر ملاحظ في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث اعتبر كثيرون أن الكورونا انتهى بعد موجة أوميكرون. ولكن هذا الأمر غير صحيح لأن الصين تسجل أعلى الأعداد من الإصابات في هذه الفترة، كما أن بلدانا أوروبية تشهد إصابات مرتفعة ما يؤكد عدم انتهاء الجائحة ولو أن هناك مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء".وذكر بأهمية الحصول على اللقاح، لافتا إلى أن "لدى الناس الملقحين احتمالا ضئيلا للدخول إلى المستشفيات والإصابة بالعدوى الشديدة مقارنة بغير الملقحين، وهذا ما يؤكده وضع المصابين في المستشفيات حيث إن حوالى سبعين في المئة منهم كانوا حصلوا على اللقاح"، مشيرا إلى أن "تعريف أخذ اللقاح بالكامل يستند إلى حصول أي شخص على الجرعات الثلاث حيث يتمتع هذا الشخص بكامل حرية الحركة للسفر وغيره. والنصيحة موجهة لمن لم يأخذ الجرعات الثلاث بالحصول عليها".وعن الجرعة الرابعة، أوضح أن "توصيات منظمة الصحة العالمية تنصح بالحصول عليها للكبار في السن -في الولايات المتحدة لمن هم فوق خمسين سنة- أو المصابين بالسرطان وأمراض مناعية".أما في موضوع الإجراءات، فلفت وزير الصحة العامة إلى "تخفيف التشدد فيها"، مشيرا الى أن "اللجنة قررت بالنسبة إلى التدابير الإقتصادية والسياحية، إلغاء كافة التدابير المفروضة والمتعلقة بالنسب المسموح بها من سعة المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي مع التشديد على ضرورة الإلتزام بالقيود العامة الصحية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا مثل موضوع التهوئة والسلامة العامة للعاملين. كما قررت وقف العمل بإلزام المرتادين للمطاعم والمؤسسات السياحية والعاملين فيها بأن يكونوا ملقحين أو بحوزتهم فحص PCR سلبي شرط أن يكون للمؤسسة ومسؤوليها هامش الحركة لإجراء الفحوص اللازمة للعاملين في حال كان هناك شك بوجود إصابات".وبالنسبة إلى القطاع التربوي، لفت الأبيض إلى "بروتوكول جديد صادر عن لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة، وتم الطلب من وزارة التربية اعتماده في كل المؤسسات التربوية".