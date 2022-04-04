المجلس الاسلامي العلوي : لم نتدخل بتاتا في الترشيحات واللوائح

صدر عن مكتب الاعلام في "المجلس الاسلامي العلوي" الآتي:"تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي كلام منسوب الى مصدر في المجلس الاسلامي العلوي حول الانتخابات النيابية والترشيحات .ان المكتب الاعلامي ينفي نفيا قاطعا ما نسب للمجلس وتم نشره عبر مواقع التواصل، ويؤكد"أن المجلس الاسلامي العلوي لم يتدخل بتاتا في الترشيحات النيابية وتشكيل اللوائح وان ما تم نشره ونسب الى مصدر في المجلس من تحليلات ومعلومات حول تشكيل اللوائح وتقييم المرشحين هو عار من الصحة جملة وتفصيلا"، يصب في إطار اثارة البلبلة وتشويه دور المجلس الديني والوطني".كما نبه مكتب الاعلام الى "ان اي تصريح ينسب الى المجلس وغير معمم عبر الموقع الرسمي للمجلس يعتبر اخبارا غير دقيقة وملفقة وستعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية".