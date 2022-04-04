لبنان

شيخ العقل اتصل بالراعي معزيا وبكرم مهنئا: للتلاقي والعمل المشترك لأجل وحدة الجبل والوطن

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:10
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معزيا بالمطران جورج ابو جودة، وكانت مناسبة لاستعراض بعض القضايا العامة. كما اتصل بالدكتور صوما ابو جودة شقيق الراحل.
 
كذلك اتصل برئيس الرابطة المارونية المنتخب خليل كرم مهنئا، ومؤكدا "العلاقة التاريخية بين الموارنة والموحدين الدروز، وضرورة التلاقي الدائم والعمل المشترك من أجل ترسيخ وحدة الجبل والوطن".
 
لقاءات 
واستقبل ابي المنى في دارته في شانيه، الباحث محمود ابو عاصي برفقة الشيخ غسان شميط، وكذلك العميد الدكتور محمد شيا ونجله ربيع، والهيئة الادارية لجمعية "النهضة الاجتماعية" في شانيه برئاسة رائد ابي المنى، ورئيس لجنة الوقف الخاص في البلدة أنور أبي المنى وآخرين.
 
تعاز 
وقدم شيخ العقل التعازي في رويسة البلوط بالشيخة عدلا زيدان أرملة الشيخ غازي فرحان الدقدوق، وفي الهلالية بالمناضل اكرم مزيد زين الدين، وفي بيصور بإيهاب أمين ملاعب.
 
كما اتصل بعائلة كل من المتوفين الدكتور برهان ابو حمدان من غريفة، والشيخ سعيد عماشة من حاصبيا والد عضو المجلس المذهبي الدكتور نبيل عماشة، وحليم محمد زين الدين من قبيع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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