لبنان

لـ6 أشهر مقبلة.. لا أزمة قمح في لبنان؟

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:26
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 أعلن تجمع المطاحن في لبنان ببيان، أن "اجتماعات عدة عقدت مع بعثة البنك الدولي في بيروت، حضرها ممثل التجمع احمد حطيط واعضاء التجمع، تم في خلالها البحث في السبل الايلة الى تأمين الاستقرار في الامن الغذائي ولا سيما على صعيد توفير مادة القمح بصورة دائمة والتي تعتبر مادة غذائية اساسية. وتم التوصل الى موافقة البنك الدولي على رصد مبلغ 150 مليون دولار لتأمين حاجة لبنان من القمح لمدة ستة اشهر، حيث يعتبر البنك الدولي ان الاستقرار الغذائي يبدأ في توفير حاجة البلاد من القمح لانتاج الخبز".
المصدر: الوكالة الوطنية

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