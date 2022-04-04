لبنان

بعدما قرّر العزوف عن الترشح... هذا ما أعلنه أبو زيد

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:36
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صدر عن النائب السابق أمل أبو زيد ما يلي :
 
"نزولاً عند رغبة واصرار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تربطني به علاقة وطيدة منذ عام ١٩٨٩، وبعد إلحاحٍ من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومطالبات كثيفة من أهلي وأحبائي ورفاقي في التيار الوطني الحرّ في منطقة جزين، وبعدما كنت قرّرت العزوف عن الترشح عن أحد المقعدين المارونيين في دائرة صيدا جزين للأسباب التي باتت معروفة، فإنني اعلن صرف النظر عن قرار الانسحاب من المعركة الانتخابية مؤكّدًا على أنّ ثوابت التيار الوطني الحر، هي في الأساس الاعتدال الوطني والحقيقة والحق وحسن الجوار وقوة المنطق لا منطق القوة. إنّ فكر العماد ميشال عون الذي أنتمي اليه، علّمني انّ هذه الثوابت أغلى من أي مصالح شخصيّة، وتبقى مصلحة منطقة جزين فوق كل اعتبار...فلتكن معركتنا معركة مصيرية لتثبيت نهج مدرسة العماد ميشال عون وحريّة قرارنا".
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