لبنان

أطلق النار عليه في القبة

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ق" أطلق النار باتجاه "م.ا"، وأصابه بيديه في منطقة القبة، وذلك لقيام الاخر بعدة سرقات وترويج للمخدرات.
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القبة

إطلاق نار

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