لبنان

ميقاتي بعد لقائه جنبلاط: لا تعيينات في الوقت الحاضر

Lebanon 24
04-04-2022 | 10:47
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كليمنصو، بحضوروزير التربية عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.
 
ميقاتي
وبعد اللقاء قال ميقاتي: "الزيارة لوليد بك تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة".
 
سئل: ماذا عن البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الحكومة بالأمس؟
اجاب: كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة. 
سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟
أجاب : في الوقت الحاضر لا تعيينات.
سئل: هل التعيينات ستنتقل الى العهد المقبل؟
أجاب: لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل.
ورداً على سؤال قال: علاقتنا استراتيجية مع وليد بك.
 
جنبلاط
 
بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رداً على سؤال حول ترشيح الحزب لمرشحيين في طرابلس: "لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس للحزب التقدمي الإشتراكي ولنا رفاق تاريخيين وبمقدمتهم الرفيقة عفراء عيد التي ستكون ضمن لائحة الرئيس ميقاتي المشتركة بين الحزب وبين طرابلس الوطنية العربية".

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