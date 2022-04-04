ميقاتي بعد لقائه جنبلاط: لا تعيينات في الوقت الحاضر

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كليمنصو، بحضوروزير التربية عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.

ميقاتي

وبعد اللقاء قال ميقاتي: " الزيارة لوليد بك تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة".

سئل: ماذا عن البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الحكومة بالأمس؟

اجاب: كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة.

سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟

أجاب : في الوقت الحاضر لا تعيينات.

سئل: هل التعيينات ستنتقل الى العهد المقبل؟

أجاب: لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل.

ورداً على سؤال قال: علاقتنا استراتيجية مع وليد بك.

جنبلاط

بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رداً على سؤال حول ترشيح الحزب لمرشحيين في طرابلس: "لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس للحزب التقدمي الإشتراكي ولنا رفاق تاريخيين وبمقدمتهم الرفيقة عفراء عيد التي ستكون ضمن لائحة الرئيس ميقاتي المشتركة بين الحزب وبين طرابلس الوطنية العربية".