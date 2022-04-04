إشتباكات وجرحى وانتشار للجيش... ماذا يحصل في باب التبانة؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباكات مسلحة في منطقة باب التبانة بين عائلتين.



وتوافرت بعض المعلومات عن سقوط ثلاثة جرحى بينهم حالة حرجة، وتضرر عدد من السيارات المحيطة بالشوارع الداخلية.

وتبع الاشكال إلقاء قنبلة يدويّة.