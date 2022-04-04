بيان لجمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"... اليكم تفاصيله

سنه و٨ اشهر يعني ٢٠ شهر لتدمير بيروت بفضل منظومه فاسده مجرمه وحقيره دولة عقيمه ما جابتلنا حقنا ما ولدت الا الدمار والقتل.بالبدايه نعزي اهل الضحيتين ريتا انطوان حرديني وجوليات الياس بو صعب عودة من بعد عذاب اكتر من سنه ونص اليوم رحلوا ليرجعوا يذكروا الشعب اللبناني بالفساد والاجرام ياللي عمنعيشوا ليذكروكون ب ٤ آبكمان صارو اكتر من ٣ تشهر والقاضي بيطار معطل عملو بسبب التعسف ب استعمال الحق من قبل المدعى عليهم.لذا نطالب الاسراع وامضاء المسؤلين المعنيين على مرسوم التعيينات القضائيه ليسمح للقاضي متابعة عمله ونرفض اي تأجيل لما بعد الانتخابات لان دمنا لا يساوم عليه وليس لعبه سياسيه.وعلى سيرة الانتخابات بأي دوله نحن والله ما اجحدكم وما اوقحكم تترشحون للانتخابات وانتم مدعى عليكم ب قضية انفجار مرفأ بيروت مكانكم السجن لا المجلس النيابي تترشحون لتأمنوا غطاءكم بالحصانات.فيا للعار عليكم وعلينا ان انتخبناكم لكننا نعول على اللبنانيين الشرفاء اياكم ان تنتخبوهم اياكم فهم فارون من وجه العداله.طالبنا مرارا وتكرارا ومازلنا نكرر ونطالب الاجهزة الامنيه لماذا لم تنفذ حتى الان مذكرات التوقيف ومذكرات الجلب ولما لحد الآن مازالوا يتمتعون بالحريه ويسرحون ويمرحون لا بل ويترشحون للمجلس النيابي وضحايانا في صناديق الموت ما هذا التواطئ وكيف تقابلون بعضكم وانتم اضعف من جلب مجرمين مدعى عليهم ب إنفجار مرفأ بيروت.وفي زمن هذه المنظومه موضه جديدة وهي برامج تفشي سرية التحقيق وتسمح للمتهمين التواصل مع الاعلام من داخل السجون والتاثير على الراي العام بشتى الطرق دون حسيب او رقيب.وات الكل بريئا والظاهر ان ضحايانا هم من فجروا المرفأواخيرا وليس اخرا نحن جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بالتعاون مع فوج الاطفاء نعمل مع نقابتي المهندسين ونقابة المحامين ل اصدار دراسه توضح افضل طريقه للحفاظ على وجود الأهراءات الشاهد الحي على اجرامكم رافضين اي مساس بها قبل جلاء الحقيقه مع العلم ان نقابة المهندسين اصدرت بيان برفضها للهدم.لا ل إعادة إعمار المرفأ قبل جلاء الحقيقه.