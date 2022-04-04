لقاء تربوي بين "أمل" و"حزب الله"

في اطار التنسيق الدائم بينهما ،عقد في المكتب التربوي لحركة امل لقاء مع الاخوة في التعبئة التربوية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل الحاج مصطفى الفوعاني ، رئيس التعبئة التربوية الحاج يوسف مرعي ، رئيس المكتب التربوي المركزي د. علي مشيك ، د. حسين يوسف مدير عام المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم (مدارس المهدي) ود.بلال زين الدين مدير عام مؤسسات امل التربوية.وتم التباحث في كافة الشؤون التربوية الراهنة خصوصا مسودة الورقة التوجيهية لسيرورة تطوير المنهاج اللبناني والاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي حيث تمت مقاربتهما من الناحيتين الوطنية والاكاديمية.وتم الاتفاق على متابعة هذا الملف الوطني بإمتياز مع كافة المعنيين في الدولة ومن خلال عقد ورش عمل لوضع الملاحظات المناسبة وابقاء اجتماعاتهما مفتوحة .وتمنى المجتمعون على المركز التربوي للبحوث والانماء ان يأخذ دوره وتحمل مسؤوليته الكاملة في ادارة هذا الملف .