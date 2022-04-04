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لبنان
أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
04-04-2022
|
12:06
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093267.
كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10318.
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