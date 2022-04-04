أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1093267.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10318.