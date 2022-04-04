لبنان

السفير الأوكراني التقى بو حبيب: بلادنا ستضمن أمن لبنان الغذائي

Lebanon 24
04-04-2022 | 12:19
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مكتبه بالوزارة، السفير الأوكراني في لبنان إيهور أوستاس. 
ووضع السفير الأوكراني الوزير بو حبيب بأجواء الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، لا سيما في ما يتعلق بقتل المعتدين الروس المدنيين في مدن بوتشا وهوستوميل وإربين ومدن أخرى شمال غربي كييف.
ووفقاً لبيانٍ صادر عن الوزارة، فقد جرى التأكيد على أنه ستتم محاسبة روسيا على عمليات القتل المروعة لأكثر من 400 مدني، بمن فيهم الأطفال، في مدينة بوتشا الأوكرانية، وأنه بعد الانتصار على المحتل في أوكرانيا سيتم إنشاء محكمة "نورمبرج 2"، التي ستحاكم مجرمي الحرب الروس على جرائمهم.
كذلك، أكد سفير أوكرانيا للوزير أنه رغم العدوان الروسي، فإن أوكرانيا ستظل شريكاً موثوقاً به للبنان وتضمن أمنه الغذائي.
مع هذا، فقد تم ابلاغ بو حبيب أن معظم مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية استأنفت التعليم عبر الإنترنت، والآن سيتمكن الطلاب اللبنانيون الذين أجبروا على العودة إلى ديارهم بسبب الحرب في أوكرانيا، من مواصلة التعلم عن بعد موقتاً، ثم العودة إلى أوكرانيا بعد الحرب.
وبحسب البيان، فإنّ وزارة التعليم في أوكرانيا على استعداد أيضاً لتزويد الطلاب بمائة منحة للدراسة في أوكرانيا، كما تم اطلاق الخط الساخن للطلاب الأجانب على الرقم: +380674026361 (whatsapp، viber، telegram).
 
وخلال اللقاء، تمت مناقشة قضايا التأشيرات وجوازات السفر للمواطنين الأوكرانيين الذين قدموا إلى لبنان للحصول على إقامة موقتة نتيجة الحرب. 
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