لبنان

في طرابلس.. مقتل طفلٍ نتيجة اشتباك مسلح!

Lebanon 24
04-04-2022 | 13:34
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قتل شخصان نتيجة إشتباكٍ مسلح بين عائلتين في منطقة التبانة - طرابلس.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ القتيل الأول يُدعى "ع.ق." في حين أن القتيل الثاني هو طفلٌ من آل السيد.
 
 
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