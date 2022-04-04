في طرابلس.. مقتل طفلٍ نتيجة اشتباك مسلح!

قتل شخصان نتيجة إشتباكٍ مسلح بين عائلتين في منطقة التبانة - طرابلس.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ القتيل الأول يُدعى "ع.ق." في حين أن القتيل الثاني هو طفلٌ من آل السيد.