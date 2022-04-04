لبنان

الجيش يكشف تفاصيل إشكال التبانة.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
04-04-2022 | 15:04
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 4 /4 /2022، واثر خلافات عائلية وقع اشكال بين عائلتين في منطقة التبانة - طرابلس تطور الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة الطفل (م.س) الذي نُقل الى احد المستشفيات، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.
 
وعلى الاثر، أقدم عدد من الشبان على اطلاق النار عشوائياً في المنطقة وحرق احد المحال التجارية، ما ادى الى اصابة المواطن (ع. ق. ا) الذي فارق الحياة، كما اصيب كلٌ من (ب. ص) و( ف . ع) و(ا.ق).
 
وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الوضع حيث تعرضت الى اطلاق نار كثيف ما اضطر العناصر الى الرد على مصادر النيران.
وقد نفذت قوة من الجيش عملية دهم لتوقيف مطلقي النار وأوقفت المواطن (ا.ع) وتجري المتابعة لتوقيف باقي مطلقي النار.
وتمت اعادة الوضع الى طبيعته وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص".
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