انتشارٌ مسلح واطلاق نار كثيف.. ماذا يحدث في طرابلس؟ (فيديو)

انتشرَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق انتشاراً لمسلحين في مدينة طرابلس خلال تشييع رجل وطفلٍ قتلا جراء اشكالٍ بين عائلتين في منطقة التبانة بالمدينة.

وأظهر الفيديو أشخاصاً يحملون أسلحة رشاشة ليقوموا بإطلاق النار بشكل متواصل وسط انتشارٍ لعشرات المدنيين.

وكانت قيادة الجيش أصدرت بياناً سردت فيه تفاصيل ما جرى في التبانة، وجاء فيه:

"بتاريخ 4 /4 /2022، واثر خلافات عائلية وقع اشكال بين عائلتين في منطقة التبانة - طرابلس تطور الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة الطفل (م.س) الذي نُقل الى احد المستشفيات، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.

وعلى الاثر، أقدم عدد من الشبان على اطلاق النار عشوائياً في المنطقة وحرق احد المحال التجارية، ما ادى الى اصابة المواطن (ع. ق. ا) الذي فارق الحياة، كما اصيب كلٌ من (ب. ص) و( ف . ع) و(ا.ق).

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الوضع حيث تعرضت الى اطلاق نار كثيف ما اضطر العناصر الى الرد على مصادر النيران.

وقد نفذت قوة من الجيش عملية دهم لتوقيف مطلقي النار وأوقفت المواطن (ا.ع) وتجري المتابعة لتوقيف باقي مطلقي النار.

وتمت اعادة الوضع الى طبيعته وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص".