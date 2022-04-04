لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً مؤثرة من طرابلس، تظهر جثمان الطفل (م.س) الذي توفي إثر إصابته خلال إشكال مسلح بين عائلتين بمنطقة التبانة - طرابلس.

وأظهرت الصورة والد الطفل وهو يجثو فوق جثمان الأخير، مقبلاً إياه قبلة الوداع.