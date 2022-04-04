لبنان

لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!

Lebanon 24
04-04-2022 | 15:44
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً مؤثرة من طرابلس، تظهر جثمان الطفل (م.س) الذي توفي إثر إصابته خلال إشكال مسلح بين عائلتين بمنطقة التبانة - طرابلس.
 
وأظهرت الصورة والد الطفل وهو يجثو فوق جثمان الأخير، مقبلاً إياه قبلة الوداع.
 
 
 
 
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