لبنان

ميقاتي تابع أحداث التبانة: لحفظ الأمن وعدم التهاون مع المخلين ومطلقي النار

Lebanon 24
04-04-2022 | 16:06
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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاحداث الامنية الني وقعت في منطقة التبانة في طرابلس، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقيادة الجيش وقادة الاجهزة الأمنية واطلع منهم على الوضع الميداني والاجراءات التي اتخذت لضبط  الفلتان.
 
وشدد رئيس الحكومة "على ضرورة حفظ الامن وعدم التهاون مع المخلين ومطلقي النار خصوصاً أن ضحيتين بريئتين سقطتا ظلماً"، مؤكداً أن "أمن المواطنين أولوية سواء في طرابلس أو غيرها"، مُطالباً الجيش والقوى الأمنية بالتشدد في حفظ الامن، وملاحقة كل من تسول له نفسه ان يهدد او يعبث بسلامة الناس وأمنهم".
 
 
 
 
 
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